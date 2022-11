Ucraina: vicepremier Vereshchuk, grazie all'Italia per forniture armamenti e aiuto ai rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha già ricevuto diverse tipologie di armi dall'Italia per combattere l'invasione messa in atto dalla Russia. Lo ha detto la vicepremier per la Reintegrazione dei Territori temporaneamente occupati, Iryna Vereshchuk, in un'intervista al "Corriere della Sera". Attualmente le forze armate ucraine necessitano di sistemi antiaerei per contrastare i bombardamenti degli occupanti, ha spiegato Vereshchuk, che ha ringraziato l'Italia per l'aiuto e ha notato che "le armi sono vitali per il nostro Paese". "Dall'Italia abbiamo già ricevuto artiglieria pesante a lungo raggio, cannoni semoventi, veicoli cingolati M113, complessi missilistici, proiettili di vario calibro. Ora servono sistemi antiaerei, in particolare, per salvare le città dai bombardamenti terroristici russi, che mettono in ginocchio le infrastrutture civili", ha affermato la vicepremier. Vereshchuk, inoltre, si è detta anche grata "per il sostegno ai rifugiati ucraini".(Res)