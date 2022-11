Cultura: Sangiuliano, musei gratis? Italia troppo generosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sui musei penso che l'Italia sia troppo generosa. Abbiamo già come oggi la prima domenica gratuita ogni mese. Il Louvre costa 17 euro, il Moma a New York che prima era gratuito oggi costa 25 dollari, la Torre Eiffel costa più della torre di Pisa che personalmente preferisco. Veder scendere il miliardario americano dal panfilo da 100 milioni di dollari, come mi capita durante l'estate in vacanza a Positano, e in limousine vederli andare a visitare Pompei un parco archeologico unico al mondo, direi 17,50 euro possono spenderli". Lo ha detto il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenendo a "SkyTg24". (Rin)