Russia-Ucraina: servizi emergenza, missile lanciato da forze Kiev colpisce diga Nova Kakhovka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze ucraine hanno lanciato sei missili con il sistema statunitense Himars contro la centrale idroelettrica di Nova Kakhovka: cinque sono stati abbattuti dalla difesa aerea, mentre uno ha colpito la chiusa della diga causando dei danni. Lo ha detto un rappresentante dei servizi di emergenza della regione di Kherson all'agenzia di stampa "Ria Novosti". "Le forze armate ucraine non stanno abbandonando i loro tentativi di distruggere la diga della centrale idroelettrica di Nova Kakhovka e creare i presupposti per una catastrofe umanitaria. Oggi sono stati sparati sei missili Himars. Le unità di difesa aerea hanno abbattuto cinque missili, uno ha colpito la chiusa della diga che è stata distrutta", ha detto la fonte, secondo cui è ancora in fase di valutazione il numero delle vittime. (Rum)