Israele: forze difesa israeliane avviano esercitazione militare al confine settentrionale (2)

- L’accordo di demarcazione del confine marittimo tra Israele e Libano, raggiunto il mese scorso, ha apparentemente posto fine a una disputa di lunga data tra i due Paesi e abbassato il livello di allerta nella regione. Tuttavia, l’intesa non include il confine terrestre e, tecnicamente, Israele e Libano sono in guerra dopo l’ultimo confronto del 2006. Come evidenzia “The Times of Israel”, Hezbollah rappresenta da tempo la minaccia militare più significativa per le Idf ai confini di Israele, con un arsenale stimato a quasi 150.000 razzi e missili in grado di raggiungere qualsiasi parte del Paese. Secondo recenti valutazioni militari israeliane, in caso di guerra con Hezbollah, le città dello Stato ebraico potrebbero essere bombardate con una quota che oscilla tra i 1.500 e i 3.000 razzi al giorno e il bilancio delle vittime potrebbe raggiungere rapidamente le centinaia. (Res)