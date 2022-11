Migranti: Sos Humaniy, selezione disumana, preoccupati per salute dei 35 ancora a bordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri sera a Humanity1 è stato ordinato di entrare nel porto di Catania. Non ci è stato assegnato un luogo sicuro per lo sbarco di tutti i sopravvissuti, come previsto dal diritto internazionale. Invece, a 35 viene ordinato di rimanere a bordo. Questo è illegale e inaccettabile". Lo afferma la ong tedesca Sos Humanity su Twitter, aggiungendo: "Nella notte - prosegue - le autorità italiane hanno selezionato le persone per lo sbarco. Tutti i sopravvissuti salvati dall'emergenza in mare sono in condizioni vulnerabili e devono poter sbarcare immediatamente". "Questa selezione inumana e illegale dei superstiti per lo sbarco si basa sul decreto illegittimo italiano emanato il 4 novembre. L'ordinanza di lasciare il porto di Catania con gli uomini soccorsi rimasti a bordo costituirebbe un respingimento illegale. Siamo profondamente preoccupati per lo stato mentale dei 35 soccorsi ancora a bordo. Sono fuggiti dalla Libia e hanno trascorso più di due settimane in mare. Un sopravvissuto è crollato dopo l'annuncio di non poter sbarcare e ha dovuto essere evacuato da un'ambulanza. Invitiamo gli attori europei e la società civile a monitorare da vicino e ad agire contro l'ingiustizia commessa dall'Italia. Tutti i sopravvissuti a bordo del Humanity1 così come OceanViking, Geo Barents e Rise Above devono poter sbarcare ora", conclude la ong.(Rin)