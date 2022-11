Francia: Le Maire, non ci sono persone che speculano sull'inflazione nel settore alimentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel settore alimentare francese non ci sono persone che si approfittano dell’elevato livello d’inflazione. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Bruno Le Maire, in un’intervista a “Le Parisien”. “Né gli agricoltori, né i distributori, né l'industria agroalimentare hanno ottenuto redditi extra", ha assicurato Le Maire, basandosi sulle conclusioni di uno studio dell'Ispettorato generale delle finanze. "Le aziende che possono devono aumentare gli stipendi", ha aggiunto il ministro, secondo cui, tuttavia, "un massiccio adeguamento dei salari potrebbe solo portare all'indicizzazione degli stipendi all'inflazione", generando, quindi, "una spirale inflazionistica". "Lasciate che le aziende negozino” in autonomia i salari con i loro dipendenti, ha detto Le Maire che, inoltre, ha confermato che il sussidio per i carburanti, recentemente prorogato per due settimane, passerà da 30 a 10 centesimi al litro da metà novembre. "Il calendario sarà rispettato" in quanto sovvenzionare i combustibili fossili per un lungo periodo "sarebbe contraddittorio con i nostri obiettivi climatici e pericoloso per le nostre finanze pubbliche”, ha detto il ministro francese. (Frp)