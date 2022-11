Milano: 37 arresti in ottobre durante i servizi di controllo del territorio del Commissariato Garibaldi Venezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del Commissariato Garibaldi Venezia della Questura di Milano, nelle zone di Piazza Duca D'Aosta, Benedetto Marcello, Bastioni di Porta Venezia, Via Lecco, Vittor Pisani e vie limitrofe, hanno effettuato, con cadenza settimanale, dei servizi straordinari di controllo del territorio arrestando, nel mese di ottobre, 37 persone. Sono stati, altresì, emessi 297 ordini di allontanamento, 126 Daspo Urbani e 8 divieti di accesso ai locali pubblici. Il numero ingente di controlli che con costanza vengono effettuati nel territorio di competenza - e che nel mese di ottobre ammontano a 650 - è direttamente proporzionale al numero di esecuzioni di misure custodiali effettuate. Alla presenza fisica sul territorio si è accompagnato un lavoro senza soluzione di continuità da parte dell'Ufficio Misure di Prevenzione che, con un monitoraggio fitto e puntuale, ha apportato il suo contributo eseguendo 21 misure stesse. Altrettanto fondamentale è stato l'apporto fornito dagli equipaggi volanti sul territorio: non è stato infrequente, infatti, che lo spunto conclusosi con provvedimenti di arresto o di fermo da parte della Squadra Investigativa del Commissariato sia partito proprio da un avvistamento o da una annotazione di detti equipaggi. Infine, si segnala il contributo fornito dall'Ufficio Controllo del Territorio che, con il proprio personale in abiti civili, verifica di persona ogni singolo esposto giunto presso il Commissariato, fornendo sempre un riscontro ai cittadini che rivolgono una richiesta di aiuto o di intervento all'Autorità di P.S. competente per territorio. (Rem)