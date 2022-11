Francia: sondaggio, 61 per cento cittadini hanno opinione negativa dei servizi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 61 per cento dei cittadini francesi ritiene che i servizi pubblici nel paese funzionino male o abbastanza male. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Ifop per il “Journal du Dimanche”, secondo cui il 43 per cento delle circa 1.500 persone intervistate online dal 2 al 4 novembre ritiene che i servizi pubblici funzionino piuttosto male e il 18 per cento che funzionino molto male. Gli intervistati che si dicono vicini al Rassemblement National, partito espressione della destra francese, sono i più severi: il 76 per cento di loro ha una visione negativa del funzionamento dei servizi pubblici. Al contrario, solo il 35 per cento degli intervistati vicini al partito presidenziale Renaissance esprime un giudizio critico. L'insoddisfazione delle donne interrogate è di cinque punti superiore a quella degli uomini (64 contro 59 per cento). L'insoddisfazione sembra aumentare con l'età, con gli over 35 che risultano sino cinque punti più critici rispetto agli intervistati più giovani (63 contro 58 per cento). (Frp)