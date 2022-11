Cop27: ministro egiziano Shoukry apre la Conferenza, “necessario cambiare approccio”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è possibile continuare con l’approccio adottato fino ad ora, ma è necessario cambiarlo. Dobbiamo cercare “soluzioni consensuali” accettabili da tutti che garantiscano progressi nella lotta al cambiamento climatico. È quanto affermato, oggi, da Sameh Shoukry, ministro degli Esteri dell’Egitto e presidente designato della Cop27, la 27ma Conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che ha preso il via oggi a Sharm el Sheikh, in Egitto. Nel suo discorso rivolto all’apertura della Conferenza, Shoukry ha messo in luce come la promessa fatta nel 2009 dai Paesi più sviluppati di destinare 100 miliardi di dollari all’anno alle nazioni meno abbienti, a partire dal 2020, non sia stata mantenuta. "Chiedo a tutti noi di essere sinceri su due fatti. Primo, gli sforzi nella lotta al cambiamento climatico degli ultimi decenni sono stati caratterizzati da un notevole grado di polarizzazione. Secondo, c’è ancora molto da fare nella mobilitazione dei finanziamenti e l'impegno internazionale a fornire i 100 miliardi di dollari non ha ancora trovato un modo per essere attuato", ha affermato Shoukry, criticando anche il fatto che i finanziamenti sono stati spesso concessi attraverso prestiti e questo approccio deve essere cambiato “immediatamente”. (segue) (Cae)