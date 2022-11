Cop27: ministro egiziano Shoukry apre la Conferenza, “necessario cambiare approccio” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L'umanità è in grado di superare questa fase difficile, se c'è volontà politica” ha sottolineato il ministro egiziano, affermando che il suo Paese è determinato a continuare il percorso di lotta ai cambiamenti climatici. Shoukry ha assunto la presidenza della Cop27 succedendo al britannico Alok Sharma. Sono circa 30 mila i partecipanti attesi nel Paese delle piramidi per discutere, da oggi e fino al 18 novembre, di surriscaldamento globale, emissioni nocive e delle modalità per far fronte ai cambiamenti climatici. Oltre a diplomatici, esperti, decisori politici e rappresentanti di aziende, organizzazioni non governative e della società civile, tra i partecipanti vi saranno anche capi di Stato e di governo, incluso il presidente del Consiglio dell’Italia, Giorgia Meloni. I lavori del vertice con sessioni di alto livello che vedono protagonisti capi di Stato e di governo avranno inizio domani 7 novembre e dureranno fino al giorno successivo. Le giornate dal 9 al 18 novembre avranno ciascuna un tema specifico: finanze, scienza, giovani e generazioni future, decarbonizzazione, adattamento e agricoltura, identità di genere e acqua, società civile ed energia, biodiversità. Il 17 novembre sarà la “giornata delle soluzioni”, mentre il giorno successivo, 18 novembre, si terranno sessioni di chiusura. (Cae)