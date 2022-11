Maltempo: Coldiretti, danni dopo ottobre con +2,04 gradi nella media (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’arrivo del maltempo – continua la Coldiretti - salva le semine autunnali del grano e degli altri cereali dopo un lungo periodo di caldo e siccità che ha inaridito i terreni. Ma la pioggia per essere di sollievo – conclude la Coldiretti - deve durare a lungo, cadere in maniera costante e non troppo intensa, mentre i forti temporali, soprattutto con precipitazioni violente accompagnate da grandine provocano danni diretti sui raccolti ma anche perché i terreni non riescono ad assorbire l’acqua che cade violentemente e tende ad allontanarsi per scorrimento con frane e smottamenti come purtroppo è accaduto. (Com)