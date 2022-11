Tanzania: aereo passeggeri precipita sul lago Vittoria, salvi 26 passeggeri su 43

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un piccolo aereo passeggeri si è schiantato questa mattina sul Lago Vittoria mentre era diretto ad un aeroporto in Tanzania. Le autorità locali, riferiscono i media, hanno precisato che 26 delle 43 persone che erano a bordo del volo, operato dalla compagnia Precision Air, sono state tratte in salvo e trasportare in ospedale. L'aereo era decollato dalla città costiera di Dar es Salaam e si stava avvicinando all'aeoroporto di Bukoba. "Siamo riusciti a salvare un certo numero di persone", ha detto ai giornalisti il comandante della polizia della provincia di Kagera, William Mwampaghale, spiegando che il velivolo ha iniziato a riscontrare problemi quando si trovava a circa 100 metri da terra, anche a causa del maltempo. L'aereo è quindi precipitato in acqua. Mwampaghale ha aggiunto che gli sforzi di salvataggio sono in corso e ha definito la situazione "sotto controllo". (Res)