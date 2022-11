Imprese: “Financial Times”, fondo Elliot approva vendita Swedish Match a Philip Morris

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elliott Management, il principale azionista di Swedish Match, ha deciso di sostenere l'offerta di 15,7 miliardi di dollari di Philip Morris International per l’azienda svedese, che produce prodotti a base di tabacco – come lo snus – e fiammiferi. È quanto riferiscono fonti del “Financial Times” vicine al dossier, secondo cui il colosso del tabacco – con il sostegno del fondo Elliot – ora procede verso la conclusione dell’accordo. L'offerta di Philip Morris International ha ricevuto oltre l'80 per cento delle adesioni degli azionisti, secondo l'ultimo conteggio di venerdì scorso, e altre potrebbero essere elaborate nei prossimi, secondo le fonti del quotidiano britannico. Il produttore statunitense ha presentato un'offerta per Swedish Match lo scorso maggio, ma l'offerta pubblica di acquisto è stata complicata quando alcuni fondi hanno iniziato ad acquistare titoli del gruppo svedese, costringendo Philip Morris International ad aumentare la sua offerta da 9,63 a 10,54 dollari per azione il mese scorso per favorire il raggiungimento di un accordo. Secondo i calcoli del “Financial Times”, il fondo Elliott guadagnerà circa 150 milioni di dollari dall'accordo, avendo acquistato le azioni al di sotto del prezzo di offerta iniziale pari a 9,63 dollari.(Rel)