Russia-Ucraina: autorità Nova Kakhovka, missile che ha colpito diga non ha causato danni critici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il missile lanciato dalle forze ucraine con il sistema statunitense Himars che ha colpito la chiusa della diga della centrale idroelettrica di Nova Kakhovka non ha causato danni gravi. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" Ruslan Agaev, un rappresentante dell'amministrazione di Nova Kakhovka. "E' tutto sotto controllo. La maggior parte degli attacchi sono stati respinti dalla difesa aerea, un missile è riuscito a colpire il bersaglio ma non ha causato danni critici", ha affermato la fonte. In precedenza è stato riferito da fonti russe che le forze ucraine hanno lanciato sei missili contro la diga della centrale idroelettrica di Nova Kakhovka: cinque di questi sono stati distrutti dai sistemi di difesa aerea, mentre uno è riuscito a colpire la chiusa dell'infrastruttura. (Rum)