Germania: da metà settembre hanno manifestato ogni settimana oltre 100 mila persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Germania, da metà settembre, più di 100 mila persone sono scese in piazza ogni settimana per protestare contro le decisioni delle autorità relative alla gestione del coronavirus, agli eventi in Ucraina, nonché per questioni legate al clima e alla crisi energetica. Lo riporta l’edizione domenicale del quotidiano tedesco “Welt” citando i dati delle autorità tedesche. Il quotidiano ha analizzato i dati di 14 territori per il periodo dal 29 agosto al 23 ottobre. Allo stesso tempo, gli Stati federali di Baviera e Amburgo non hanno potuto fornire dati sui raduni; per il Brandeburgo, la pubblicazione ha ricevuto solo i dati per la seconda metà del periodo in esame; mentre per quanto concerne la Sassonia-Anhalt non ci sono dati per la prima settimana. Come riferisce il giornale tedesco, un numero particolarmente elevato di manifestazioni si svolge nell'est della Germania. Allo stesso tempo, secondo “Welt”, associazioni di destra e di sinistra partecipano all'organizzazione di manifestazioni, spesso all'insegna dello slogan "autunno caldo", e le proteste si tengono settimanalmente in molte città. Stando le informazioni fornite dalle autorità, estremisti di destra spesso partecipano all'organizzazione di proteste. (Geb)