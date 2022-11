Pakistan: ex ministro Interni Ahmed, protesta anti governativa è solo rinviata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protesta anti governativa organizzata in Pakistan dal partito dell'ex premier Imran Khan, il Pakistan Tehreek-e-Insaf (Pti) è stata "rimandata ma non annullata". Lo ha detto oggi l'ex ministro degli Interni Sheikh Rashid Ahmed, che in un messaggio su Twitter ha inoltre lamentato che a tre giorni dall'attentato contro l'ex premier non sia stato ancora reso pubblico un primo rapporto informativo. La manifestazione di protesta, prevista in questi giorni, è stata annullata dopo che giovedì Khan è sopravvissuto ad un tentativo di omicidio insieme alla sua guardia del corpo, ferita da sei colpi di arma da fuoco. Da parte sua Khan, 70 anni, ha subito una ferita da proiettile alla gamba destra quando un uomo armato di pistola ha sparato a raffica contro di lui e altri montando su un camion nell'area di Wazirabad, nella provincia del Punjab, dove stava animando la protesta. (Git)