Milano: Comune alla ricerca di giovani donne dai 16 ai 25 anni per progetto di empowerment femminile (2)

- L'iniziativa è a costo zero per l'Amministrazione. Le 'mentor' si presteranno a titolo gratuito e alle 'mentee' non sarà chiesto alcun costo di iscrizione o frequenza. Al termine dei percorsi di mentoring, verrà chiesto loro di inviare al Comune un report su risultati raggiunti ed eventuali suggerimenti migliorativi dell'esperienza. "Il Patto per il lavoro – spiega l'assessore alle Politiche per il Lavoro Alessia Cappello –, tra le sue molte azioni, si ripropone di colmare i gap sociali e di genere che spesso colpiscono in particolar modo i giovani e le donne. E per farlo occorre anche promuovere un'adeguata formazione e percorsi di orientamento che siano in grado di accompagnare le persone verso la ricerca di un'occupazione adeguata alle proprie competenze. Il progetto 'Mentorship Milano' ha questo obiettivo: aiutare le giovani donne a crescere in consapevolezza e fiducia in se stesse e a perseguire il percorso migliore nel mondo del lavoro e della realizzazione personale. Mi auguro che a partecipare siano soprattutto ragazze provenienti da quartieri meno centrali che difficilmente avrebbero la possibilità di entrare in contatto con donne manager di aziende ed enti importanti o a capo di istituzioni". (Com)