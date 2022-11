Usa: Biden in Pennsylvania, se democratici perdono elezioni conseguenze saranno "per decenni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una sconfitta del partito democratico alle elezioni di mid term avrebbe conseguenze "per decenni". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden agli elettori della Pennsylvania, dov'è stato in vista del voto di martedì. I principali politici statunitensi - fra questi Biden, Donald Trump e l'ex presidente Barack Obama - sono stati ieri in Pennsylvania, auspicando di rovesciare il favore per il partito repubblicano, che annuncia da parte sua una vittoria schiacciante nello Stato. "Gente, (siamo a) tre giorni da una delle elezioni più importanti della nostra vita. Il risultato modellerà il nostro Paese per i decenni a venire e il potere di plasmare quel risultato è nelle vostre mani", ha detto Biden ai suoi sostenitori riuniti alla Temple Università di Filadelfia. "È una scelta. Una scelta tra due visioni molto diverse dell'America", ha aggiunto. Da parte sua, Trump, parlando in una manifestazione a Latrobe, ha detto "Se vuoi fermare la distruzione del nostro Paese e salvare il sogno americano, questo martedì devi votare repubblicano in modo gigantesco!".(Was)