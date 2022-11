Regno Unito: "Guardian", sconfitta contro Sunak sarebbe costata a Johnson 11 milioni di euro l’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Boris Johnson avrebbe perso guadagni per almeno 10 milioni di sterline (circa 11,4 milioni di euro) all'anno se avesse sfidato - e perso - contro Rishi Sunak la competizione per la leadership del Partito conservatore britannico. È quanto riferiscono fonti del quotidiano “The Guardian”, secondo cui l’ex primo ministro si appresta a incassare diversi ricavi grazie a una serie di interventi in conferenze e seminari e alla vendita delle sue memorie. Da quando si è dimesso lo scorso luglio, Johnson avrebbe avviato delle trattative con varie agenzie di intrattenimento tra cui Endeavour, gestita dall'uomo d'affari statunitense Ari Emanuel, e Harry Walker Agency (Hwa), una delle sue sussidiarie. Fra le personalità note che hanno legami con Hwa ci sono Bill Clinton, Barack Obama e Serena Williams. La maggior parte dei conservatori, compresi i sostenitori di Johnson, credono che il motivo principale dietro il suo ritiro dalla competizione per rimpiazzare Liz Truss sarebbe il consiglio ricevuto da più parti sul fatto che, una sua candidatura avrebbe rischiato di distruggere il partito. Tuttavia, alcuni dei suoi alleati sono rimasti sorpresi e delusi dalla questa decisione.(Rel)