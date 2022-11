Serbia: fonti stampa, presidente Vucic annulla tutte visite all'estero per situazione in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic avrebbe annullato tutte le visite all'estero previste nei prossimi giorni a causa della situazione in Kosovo. Lo riportano i media del Paese, citando fonti riservate, precisando che domani si terrà una seduta del governo serbo in cui Vucic informerà i membri dell'esecutivo sulla situazione in Kosovo dopo la sospensione del comandante regionale della polizia del nord del Paese, Nenad Djuric, decisa ieri da Pristina. Djuric, il quale ha affermato che la polizia nel nord del Kosovo "non applicherà" le nuove disposizioni del governo di Pristina sull'immatricolazione delle targhe serbe poiché tale decisione è "politica e diretta contro la comunità serba", è stato destituito dall'incarico e ha consegnato l'arma di servizio. A causa di questo, il presidente della Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo), Goran Rakic, ha proposto che "tutti i rappresentanti serbi lascino le istituzioni del Kosovo".(Seb)