Kosovo: sindaci e consiglieri municipalità a maggioranza serba rassegnano dimissioni

- I sindaci e i consiglieri delle quattro municipalità del nord del Kosovo a maggioranza serba oggi hanno formalmente confermato le dimissioni. Secondo l'emittente televisiva serba "Rts", questa mattina si sono tenute sessioni speciali delle assemblee in quattro comuni dove i sindaci di Leposavic, Mitrovica, Zvecan e Zubin Potok hanno formalmente rassegnato le dimissioni. Nel corso delle riunioni, anche i presidenti delle assemblee comunali, nonché i consiglieri dei consigli locali, hanno rassegnato le dimissioni. In questo modo, i rappresentanti delle quattro municipalità nel nord del Kosovo hanno iniziato ad attuare le decisioni e le conclusioni che sono state prese nella sessione di ieri dalla Lista serba, il partito espressione dei serbi in Kosovo. A Mitrovica Nord oggi a mezzogiorno si terrà una manifestazione presso il Monumento al principe Lazar per protestare contro le ultime decisioni delle autorità di Pristina in merito all'attuazione della nuova legge sulla reimmatricolazione delle targhe. (Seb)