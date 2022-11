Polonia: Duda, non forniremo ulteriori concessioni all’Ue sullo Stato di diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia non deve più fornire delle concessioni all’Unione europea. Lo ha dichiarato il presidente polacco Andrzej Duda nell’anticipazione dell’intervista rilasciata al settimanale “Sieci” che sarà pubblicata lunedì e di cui oggi il potale “Wpolityce” riporta alcuni passaggi. "Non darò più alcuna risposta ai suggerimenti dell'altra parte", ha detto Duda, opponendosi a ulteriori concessioni alla Commissione europea, che sta bloccando importanti fondi dell'Ue a causa dei timori sull'indipendenza della magistratura in Polonia. "Per quanto ne so, abbiamo soddisfatto tutte le condizioni per ricevere i fondi dal piano di risanamento", ha aggiunto il presidente, parlando dei fondi del Next Generation Eu, circa 35 miliardi di euro destinati a porre rimedio alle conseguenze della pandemia di Covid-19. Varsavia ha apportato alcune modifiche alle sue riforme giudiziarie per rispondere formalmente alle critiche di Bruxelles e della Corte di giustizia dell'Unione europea (Cgue), ma queste modifiche non sono state ritenute sufficienti agli occhi della Commissione europea per garantire l'indipendenza della magistratura. (segue) (Vap)