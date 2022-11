Polonia: Duda, non forniremo ulteriori concessioni all’Ue sullo Stato di diritto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla domanda su un possibile ammorbidimento della posizione polacca, Duda ha detto di non ritenerlo necessario. "Non credo che un nuovo passo verso le aspettative dell'altra parte possa dare risultati. Ritengo che la parte polacca abbia mostrato troppa buona volontà", ha detto il presidente. Infine, Duda ha affermato che "il campo della sinistra liberale, i cui rappresentanti sono in maggioranza nella Commissione, vuole a tutti i costi portare un cambio di potere in Polonia". (Vap)