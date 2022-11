Ucraina: Perego (FI), aiutarla per arrivare alla pace, senza ipocrisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non ci sono dubbi su cosa sia importante e necessario fare. Esattamente quello fatto attraverso i precedenti 5 decreti che hanno avuto la firma anche del M5s. Aiutare l’Ucraina invasa illegalmente è un priorità della comunità internazionale, dell’Ue e quindi dell’Italia e ben venga anche valutare una sorta di Piano Marshall per finanziare un processo di ricostruzione che porti alla pace”. Lo afferma il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago dopo le affermazioni del leader del M5s Giuseppe Conte, ieri in piazza a Roma. “Il sesto Decreto Aiuti avverrà attraverso i canali previsti dalla legge con il passaggio in parlamento, come giustamente ha ribadito il ministro Crosetto in queste ore” continua Perego. “Oggi il M5S ha dimostrato per l’ennesima volta un cambio di rotta con fini lontani dal bene del Paese ma esclusivamente orientati a strumentalizzazioni di un corteo e acquisire consensi per un partito fuori dall’esecutivo”. “Non è la prima volta che Conte e il Movimento 5 stelle dimostrano una mancanza di visione strategica soprattutto nella politica estera” conclude Perego. “Ricordiamo il sostenere Maduro in Venezuela, l’ammiccamento ai gilet gialli in Francia, la sottoscrizione della Belt Road Initiative con la Cina, gli aiuti russi durante la pandemia prima voluti a gran voce e poi quasi rinnegati insomma, forse bisognerebbe far lavorare serenamente il governo eletto dal Popolo e ricordarsi che non si è più in campagna elettorale”.(Rin)