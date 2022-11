Calcio: alle 18 il derby della Capitale, Olimpico "sorvegliato speciale" registra tutto esaurito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Capitale è aria di derby con Roma e Lazio che scenderanno in campo oggi alle 18 in uno stadio Olimpico tutto esaurito per la stracittadina. Sono attesi, infatti, 60mila tifosi che già dal pomeriggio arriveranno allo stadio. La curva sud, secondo quanto emerso nei giorni scorsi, ha preparato una coreografia che dipingerà di giallo rosso l'Olimpico, mentre il tifo ospite è stato chiamato a raccolta dalla stessa società sportiva Lazio: "Domenica c'è il derby, facciamoci sentire. I ragazzi hanno bisogno di voi", ha scritto in un tweet allegando un video della nord. Come ogni derby, ingente sarà lo spiegamento delle forze dell'ordine, impegnate ad arginare il tifo facinoroso e mantenere l'ordine pubblico. (segue) (Rer)