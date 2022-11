Calcio: alle 18 il derby della Capitale, Olimpico "sorvegliato speciale" registra tutto esaurito (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Possibili chiusure al traffico nell'area dello stadio nelle fasi di afflusso e deflusso dei tifosi. Previsto il consueto piano trasporti con divieti per la sosta nelle strade intorno al Foro Italico già diverse ore prima della partita. Come di consueto sono state predisposte aree di parcheggio dedicate nelle zone di piazzale Clodio e viale della XVII Olimpiade. In particolare, l'area di piazzale Clodio sarà destinata ai supporter giallorossi e quella di via delle XVII Olimpiade a quelli biancocelesti. Le chiusure sono previste su viale Tor di Quinto (nel tratto compresso tra via Civita Castellana e largo Maresciallo Diaz); lungotevere Maresciallo Diaz (tra largo Maresciallo Diaz e piazzale Lauro De Bosis); ponte Duca d’Aosta; lungotevere Maresciallo Cadorna; piazzale Maresciallo Giardino; lungotevere della Vittoria e lungotevere Oberdan. (Rer)