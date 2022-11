Ucraina: fonti Usa, Kiev pronta a evacuare 3 milioni di persone in caso di blackout totale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione comunale di Kiev si sta preparando a evacuare circa 3 milioni di residenti in caso di blackout completo della città. Secondo una fonte dell'amministrazione della città di Kiev citata dal quotidiano statunitense "New York Times", 12 ore prima di questa presunta situazione critica, i funzionari saranno informati e inizierà l'evacuazione della popolazione. Resta, tuttavia, da comprendere in che modalità e come dovrebbe svolgersi tale operazione. In precedenza, il sindaco di Kiev Vitali Klitschko non ha escluso un blackout nella capitale. “Stiamo facendo di tutto per evitare che ciò accada. Ma siamo onesti, i nostri nemici stanno facendo di tutto per garantire che la città sia privata di riscaldamento, elettricità e acqua e portarci tutti alla morte. Non lo escludiamo, stiamo calcolando diversi scenari per resistere e prepararci”, ha detto Klitschko. I problemi alla fornitura elettrica sono stati causati dai recenti attacchi russi che hanno colpito le infrastrutture energetiche in tutto il Paese. Al momento la capitale ucraina ha già predisposto dei punti di raccolta per la fornitura di carburante, generatori, generi alimentari e acqua potabile. Sono stati inoltre allestiti dei punti di riscaldamento. (Was)