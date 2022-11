Migranti: Egitto, 17 individui annegati durante traversata da Turchia a Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diciassette individui provenienti dalla regione di Beheira, nel nord dell’Egitto, sono annegati a seguito di un naufragio di un’imbarcazione al largo delle coste della Grecia. Lo ha riferito il ministero dell’Immigrazione egiziano, con riferimento a un incidente verificatosi venerdì 4 novembre. A bordo dell’imbarcazione, ha fatto sapere il ministero, viaggiavano 68 migranti di diversa nazionalità, tra cui anche iraniani e afgani. Sono stati undici gli individui soccorsi dalla Guardia costiera greca, di cui sette egiziani. Altre 24 persone provenienti dal Paese nordafricano risultano essere scomparse. Stando a quanto riferito dall’ambasciata egiziana ad Atene, l’imbarcazione era partita dalla città turca di Smirne ed era diretta in Italia. La ministra dell’Immigrazione egiziana, Soha el Gendy ha espresso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime. Parallelamente, il ministero degli Affari esteri egiziano ha riferito di essersi messo in contatto con le famiglie dei dispersi per ottenere foto e documenti nel tentativo di ritrovare i migranti di cui si sono perse le tracce. (Cae)