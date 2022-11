Russia: Prigozhin annuncia creazione centri del gruppo Wagner a Belgorod e Kursk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Evgenij Prigozhin, il fondatore del gruppo paramilitare Wagner, ha annunciato la creazione di centri di addestramento per delle milizie nelle regioni russe di Belgorod e Kursk, al confine con l'Ucraina. Secondo Prigozhin, citato da diversi media russi, si tratta di cittadini locali che, come nessun altro, conoscono la loro terra e possono combattere contro eventuali offensive. Per quanto riguarda l'equipaggiamento, Prigozhin ha suggerito che la responsabilità di fornire la milizia venga affidata alle imprese locali, mentre sarà lo stesso imprenditore a curarsi di finanziare l'allestimento dei centri di formazione. “Gli stessi centri di formazione per le nuove milizie Wagner saranno interamente finanziati da me. Non ho bisogno né dei fondi del bilancio federale né di quello regionale, non ho bisogno di nulla ", ha detto Prigozhin. Fra le proposte dell'imprenditore, infine, la possibilità che i proprietari di imprese di piccole dimensioni mandino il 25 per cento dei loro lavoratori maschi "a prestare servizio in trincea". Secondo Prigozhin, per ora basta che ci trascorrano una settimana, dopodiché torneranno a casa e al lavoro per tre settimane, “e così via a turno”.(Rum)