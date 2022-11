Roma: rissa tra due gruppi di giovani in piazzale Ionio, bloccati 5 ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rissa nella serata di ieri tra due gruppi di ragazzi che si sono fronteggiati a colpi di bottiglie in piazzale Ionio, nei pressi di un bar paninoteca. All'arrivo dei carabinieri i giovani sono scappati, ma nel fuggi fuggi generale, i militari sono riusciti a bloccarne 5, tutti stranieri di origine indiana e maggiorenni. Due sono stati trasportati in codice giallo agli ospedali San Pietro Fatebenefratelli e Umberto I per medicare le lievi ferite riportate nella rissa scoppiata per futili motivi e qualche bicchiere di troppo. Le indagini dei militari proseguono anche grazie alle telecamere di zona. (Rer)