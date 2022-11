Trasporto aereo: sindacati, venerdì sciopero piloti e assistenti di volo Vueling

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Venerdì 11 Novembre, in concomitanza con lo sciopero del personale di volo spagnolo, si fermeranno per 24 ore gli assistenti di volo ed i piloti della compagnia aerea Vueling, basati nel nostro paese". Lo comunicano unitariamente Filt Cgil e Uiltrasporti, spiegando che "dopo le mobilitazioni del 1 e del 21 Ottobre si tratta della terza azione di sciopero in poco più di un mese". "Da parte di Vueling, compagnia del gruppo IAG che include British Airways e Iberia - spiegano le due organizzazioni sindacali - continua la totale assenza di relazioni industriali con le sigle sindacali più rappresentative. E' inaccettabile che la compagnia, dopo aver comunicato a metà settembre l'esubero di 17 assistenti di volo sulla base di Roma Fiumicino, non abbia ancora aperto un tavolo di confronto volto a trovare soluzioni che tutelino tutto il personale navigante coinvolto. Riscontriamo inoltre - affermano infine Filt Cgil e Uiltrasporti - una totale assenza di trasparenza nel recente accordo, non ancora reso pubblico, per il pagamento delle ferie pregresse e la mancanza del rispetto della normativa a tutela di maternità e paternità". (Rin)