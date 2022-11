Energia: Urso su Lukoil, eventuale passaggio di proprietà condizionato da golden power

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "L'azienda non è sottoposta a sanzioni e quindi può sin da ora operare acquisendo petrolio anche da altri mercati con le coperture finanziarie e assicurative necessarie". Lo ha detto il ministro per le imprese e il made in Italy Adolfo Urso al "Caffè della domenica" di Maria Latella su Radio 24 ribadendo la volontà del governo di salvare l'impianto di raffinazione della Isab Lukoil di Priolo. "Ci auguriamo che l'impresa continui la sua attività o se lo ritiene di cedere l'attività ad un investitore italiano o estero. In questo caso, essendo un settore in cui esiste la golden power, qualunque sia un eventuale passaggio di proprietà potrebbe essere condizionato da quello che noi riteniamo fondamentale, vale a dire soprattutto il mantenimento della produzione e dei livelli occupazionali", ha aggiunto. (Rin)