© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque auto a fuoco ieri sera alle 21:30 circa, in via Giovanni Battista Scozza, nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Nel rogo, divampato per cause ancora al vaglio, ma non si esclude nessuna ipotesi, 4 auto sono andate completamente distrutte. (Rer)