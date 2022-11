Cina: Urso, vuole conquistare spazi a spese nostre ma è anche partner commerciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "La Cina oggi è la grande sfida sistemica dell'Occidente e pratica una politica di potenza per conquistare spazi anche a spese nostre. E' chiaro che è un partner". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ospite del "Caffè della domenica" di Maria Latella su Radio 24. "Bisogna però comprendere che una cosa sono i Paesi alleati con cui condividiamo storia e valori, gli altri, come la Cina, sono partner commerciali, con cui si può dialogare, commerciare e fare affari", ha aggiunto. (Rin)