Emirati-Italia: Ice, interscambio commerciale potrebbe raggiungere 8 miliardi nel 2023

- Le esportazioni dell’Italia verso gli Emirati Arabi Uniti hanno registrato un aumento del 22,6 per cento nel primo semestre del 2022. Si prevede che l’interscambio commerciale possa toccare gli 8 miliardi di euro il prossimo anno. Lo ha dichiarato Amedeo Scarpa, commissario per il commercio estero e direttore dell’ufficio dell’Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice) a Dubai, in un’intervista al quotidiano “Khaleej Times”. Scarpa ha notato che, “petrolio e gas a parte, dove abbiamo registrato 65 milioni di euro nei primi sei mesi del 2022”, l'aumento delle esportazioni riflette l’andamento del commercio totale. L'Italia è uno dei più importanti fornitori di componenti per l'industria petrolifera e del gas. La domanda degli Emirati Arabi Uniti di tecnologie petrolifere e del gas italiane continua a crescere con quasi 143 milioni di euro di prodotti importati dal Paese del Golfo nel 2021, ha precisato il direttore dell'ufficio Ice. “Negli ultimi anni, l'export dall'Italia verso gli Emirati Arabi Uniti è aumentato. Siamo il terzo fornitore globale per il mercato emiratino e, tra i 27 Paesi dell'Unione Europea, siamo il fornitore numero uno", ha aggiunto Scarpa, evidenziando come anche durante la pandemia di Covid-19 sia stato registrato un aumento del 5 percento delle esportazioni italiane “non rispetto al 2020, ma rispetto al 2019”. (segue) (Res)