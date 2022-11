Emirati-Italia: Ice, interscambio commerciale potrebbe raggiungere 8 miliardi nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore trainante nell’interscambio commerciale Italia-Emirati è quello orafo. “Da un lato importiamo oro e pietre preziose, ma dall'altro riesportiamo gioielli con valore aggiunto”, ha fatto sapere Scarpa. Tuttavia, il rapporto commerciale tra i due Paesi nel settore petrolifero e del gas è uno dei più duraturi di sempre. “Nuovi driver e politiche rafforzeranno una cooperazione bilaterale vantaggiosa per entrambi per i prossimi decenni. In particolare, il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha stanziato circa 3,6 miliardi di euro per rilanciare lo sviluppo delle filiere legate alla generazione di energia”, ha affermato Scarpa. Dando una previsione per il prossimo anno, il commissario prevede che l’interscambio potrebbe anche superare gli 8 miliardi di euro. "Siamo sulla buona strada per raggiungere scambi totali da 10 miliardi di euro. Questo è uno degli obiettivi della politica del governo degli Emirati Arabi Uniti, perché l'Italia è uno dei dieci Paesi per i quali gli Emirati Arabi Uniti hanno elaborato i cosiddetti “piani dieci per dieci”, il cui obiettivo è raggiungere almeno 10 miliardi di euro o aumentare del 10 per cento il totale degli scambi effettivi”, ha spiegato Scarpa. (Res)