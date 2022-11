Roma: controlli in Centro e su mezzi pubblici, 5 persone arrestate per furto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari della Cio, in transito in quel momento, hanno notato un Smart in sosta in doppia fila ed hanno rallentato la marcia. L’attenzione dei Carabinieri è stata attirata dal movimento dei due soggetti che, alla vista della “gazzella” hanno cercato di nascondersi, accovacciandosi dietro ad una Audi. I Carabinieri si sono subito fermati e si sono avvicinati ai due soggetti che hanno cercato di darsi alla fuga, ma sono stati prontamente bloccati. Sul posto i militari hanno accertato che i due indagati stavano smontando una ruota con cerchio in lega leggera dall’auto che hanno usato per nascondersi, già priva di 3 ruote. (segue) (Rer)