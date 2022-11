Roma: controlli in Centro e su mezzi pubblici, 5 persone arrestate per furto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La successiva perquisizione veicolare sull’auto parcheggiata da loro in seconda fila, ha consentito di rinvenire gli altri 3 pneumatici completi di cerchi in lega e vari arnesi utilizzati per smontare le ruote: chiavi inglesi, crick e trapano elettrico a batteria. La refurtiva è stata completamente recuperata e restituita al legittimo proprietario. I Carabinieri del Nucleo Scalo Termini, all’interno della stazione ferroviaria hanno arrestato un cittadino del Marocco di 18 anni. Il giovane è stato notato da un addetto alla sicurezza di un negozio di abbigliamento, mentre rimuoveva le placche antitaccheggio da alcuni capi di abbigliamento. (segue) (Rer)