Regno Unito: Sunak sostiene sottosegretario Williamson nonostante accuse di bullismo

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak intende sostenere Gavin Williamson, sottosegretario di Stato, nonostante i messaggi di insulti inviati all’ex coordinatrice dei parlamentari conservatori, Wendy Morton. L’edizione domenica del “The Times” ha pubblicato alcuni messaggi di testo inviati da Williamson a Morton, in cui la criticava e usava un linguaggio pieno di imprecazioni. Tuttavia, il cancelliere del ducato di Lancaster (un membro del governo britannico), Oliver Dowden, ha spiegato che i messaggi in questione sono stati inviati "nella foga del momento". "Si tratta di cose dette nella foga del momento, esprimendo frustrazione. È stato un momento difficile per il partito. Penso che ora (Williamson) abbia accettato che non avrebbe dovuto agire in questo modo e si rammarica di averlo fatto", ha detto Dowden all’emittente televisiva “Sky News”. "Non avrebbe dovuto inviare quei messaggi. Ma ovviamente il primo ministro continua ad avere fiducia in Gavin Williamson", ha aggiunto Dowden.(Rel)