Spagna: Maroto (Pp), Sanchez riferisca in Senato una volta al mese come ha promesso

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, deve comparire in Senato almeno una volta al mese "come lui stesso ha promesso". Lo ha detto il portavoce del Partito popolare (Pp) al Senato, Javier Maroto, in un'intervista all'agenzia di stampa "Europa Press", spiegando che per questa ragione la sua formazione chiederà al segretario di Stato per le Relazioni con il Parlamento il rispetto di questo impegno. Maroto ha poi lamentato la "sproporzione" in termini di tempo tra quello concesso a Sanchez e quello del leader del Pp, Alberto Núnez Feijóo, durante i dibattiti in Aula. "Quello che abbiamo scoperto è che Sanchez non ama discutere con Feijóo in condizioni di parità di tempo", ha evidenziato il portavoce popolare. È venuto a una sessione di controllo prima dell'estate e non l'ha mai più fatto, è molto più a suo agio nei dibattiti dove il presidente può parlare quanto vuole e il leader dell'opposizione ha un limite di tempo", ha concluso Maroto. (Spm)