Cop27: rappresentante governo tedesco critica mancato rispetto diritti umani in Egitto

- La situazione dei diritti umani in Egitto non è all'altezza della "responsabilità speciale" che ricopre questo Paese, dove oggi prende il via la conferenza sul clima Cop27. Lo ha affermato la rappresentante del governo tedesco per i diritti dell'uomo, Luise Amtsberg, in una nota. "È solo attraverso uno scambio aperto di idee e approcci che riusciremo a tenere sotto controllo la crisi climatica", ha detto Amtsberg. "Al contrario, quando prevale la paura della repressione, l'impegno della società non può resistere a lungo termine", ha aggiunto la rappresentante governativa tedesca che ha chiesto il rilascio del giornalista e attivista Alaa Abdel Fattah e del suo avvocato Mohammed El Baqer. "Il rilascio di Fattah, che è in grave pericolo a causa del suo sciopero della fame, insieme a quello di altri prigionieri politici, sarebbe un segnale importante sul fatto che l'Egitto prende sul serio questa responsabilità", ha affermato Amtsberg. Alaa Abdel Fattah, figura centrale della “rivoluzione” che ha posto fine al regime di Hosni Mubarak nel 2011, è detenuto dal 2019 ed è stato condannato alla fine del 2021 a cinque anni di carcere per aver diffuso delle “notizie false”. (segue) (Geb)