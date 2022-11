Cop27: rappresentante governo tedesco critica mancato rispetto diritti umani in Egitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sottolineando che "l'Egitto assume una responsabilità speciale e un ruolo di primo piano nell'organizzazione di questa conferenza", la rappresentante del governo tedesco ritiene che ciò significhi “anche e soprattutto assumersi la responsabilità della protezione dei diritti umani". "Tuttavia, la situazione dei diritti umani in Egitto non è all'altezza", ha affermato Amtsberg. La Germania considera “inaccettabile che le persone che vogliono esprimere liberamente la propria opinione e che difendono questo diritto siano punite con lunghe pene detentive, a volte in condizioni disumane”, ha concluso la rappresentante del governo. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz si recherà alla conferenza delle Nazioni Unite domani e martedì. Alla Cop27 si incontreranno, da oggi sino al 18 novembre, i rappresentanti di quasi 200 Paesi. (Geb)