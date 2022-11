Ue-Iraq: Borrell incontra ministro Esteri Hussein, proseguire cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell’Ue, Josep Borrell, si è congratulato con il ministro degli Esteri Iraq, Fuad Hussein. Borrell e Hussein si sono incontrati a margine del Sir Bani Yas Forum in corso negli Emirati Arabi Uniti. In un tweet, Borrell ha affermato di aver “accolto con favore il nuovo governo iracheno e ha assicurato il sostegno e la cooperazione continua dell'Ue”. “Abbiamo discusso della situazione interna, della sicurezza regionale, della migrazione e di altre questioni globali”, ha aggiunto Borrell. (Beb)