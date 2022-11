Bahrein: Papa, respingiamo le tentazioni del nemico che seminano zizzania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La fraternità e la comunione sono doni che non dobbiamo stancarci di chiedere allo Spirito, per respingere le tentazioni del nemico, che sempre semina zizzania". Lo ha detto Papa Francesco durante nell'incontro di preghiera con i Vescovi, i Sacerdoti, i Seminaristi e gli Operatori Pastorali nella Chiesa del Sacro Cuore in Bahrein. Il Santo Padre ha poi esortato ad essere "custodi e costruttori di unità! Per essere credibili nel dialogo con gli altri, viviamo la fraternità tra di noi. Facciamolo nelle comunità, valorizzando i carismi di tutti senza mortificare nessuno; facciamolo nelle case religiose, come segni viventi di concordia e di pace; facciamolo nelle famiglie, cosicché il vincolo d'amore del sacramento si traduca in atteggiamenti quotidiani di servizio di perdono; facciamolo anche nella società multireligiosa E multiculturale in cui viviamo: sempre a favore del dialogo, tessitori di comunione con i fratelli di altri credo e confessioni", ha concluso Bergoglio. (Civ)