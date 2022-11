Siria: attacco aereo contro accampamenti del nord, morti almeno 6 rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno sei rifugiati siriani sono morti a seguito di un attacco lanciato dalle forze siriane, coadiuvate da Mosca, contro campi profughi situati nella periferia di Idlib, regione nel nord-ovest della Siria che rappresenta l’ultima roccaforte controllata in buona parte dai gruppi di opposizione siriana. Un corrispondente dell’emittente panaraba “Al Jazeera” ha parlato di un doppio bombardamento che ha provocato almeno 6 morti e 30 feriti. In particolare, le forze del governo di Damasco hanno dapprima colpito con artiglieria il campo di Al Amal, vicino al villaggio di Kafr Jales, nel distretto di Maaran, a ovest di Idlib, e successivamente lanciato razzi con bombe a grappolo contro la stessa zona. L’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una vasta rete di fonti sul campo, ha precisato che le forze governative stanziate a Nayrab, a sud-est di Aleppo, hanno lanciato sei razzi contro cinque campi profughi a ovest di Idlib. Il bilancio delle vittime, secondo il Sohr, è pari a sei morti, tra cui una donna e due bambini, e circa 75 feriti civili.(Lib)