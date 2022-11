Ucraina: Letta, giusto essere in piazza anche a costo di contestazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"È stato giusto esserci anche a costo di subire piccole contestazioni. Sono molto contento di essere andato personalmente, contento che c'era tanto Pd, contento di come è andata, perché è stata una grande manifestazione con parole giuste, soprattutto negli interventi che hanno concluso (quelli di Riccardi, di don Ciotti e di Landini), tre interventi forti con messaggi forti e una piazza in cui anche le nostre ragioni avevano cittadinanza". Lo dice il segretario del Pd Enrico Letta in un'intervista a "L'Avvenire" dopo la manifestazione di piazza San Giovanni. Sulle contestazioni spiega: "Sono contento di aver discusso con chi aveva tesi diverse dalle mie e di aver trovato tante bandiere dell'Ucraina. È normale e legittimo contestare, d'altronde stiamo parlando di un tema complesso". Su Conte aggiunge: "Eravamo in punti diversi del corteo e non ci siamo incrociati, come con tanti altri. Sono arrivato in piazza dove ho sentito le parole giuste, di passione, con afflato etico, legate al documento che ha fatto da base alla manifestazione. Per cui ho ringraziato gli organizzatori, da Manfredonia per le Acli a Landini a Riccardi".