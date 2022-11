© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco al termine dell'incontro di preghiera con i vescovi e i sacerdoti e la comunità cattolica nella chiesa del Sacro Cuore in Bahrein, ha avuto ancora un pensiero per l'Ucraina: "non voglio dimenticare di pregare e dire anche a voi di pregare per la martoriato Ucraina perché quella guerra finisca". (Civ)