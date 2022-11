Germania: fonti stampa, atteso aumento delle pensioni nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le pensioni in Germania aumenteranno di circa il 3,5 per cento nell’area occidentale e del 4,2 per cento in quella orientale dal mese di luglio del 2023. È quanto emerge dalla bozza del nuovo rapporto sull'assicurazione pensionistica riportato da diversi media tedeschi. L'adeguamento annuale delle pensioni, tuttavia, rimarrebbe quindi al di sotto del tasso di inflazione del 7 per cento previsto dal governo federale per il 2023. L'aumento effettivo sarà noto solo nella primavera del prossimo anno, quando saranno disponibili i dati sull'andamento dei salari. Il rapporto sull'assicurazione pensionistica 2022 sarà deciso durante la riunione del governo prevista il prossimo 30 novembre per poi passare all’esame dei due rami del Parlamento federale. (Geb)