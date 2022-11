Ucraina: fonti stampa, gli Usa spingono Kiev a negoziare con la Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso del suo viaggio a Kiev venerdì, il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan ha affermato che gli Stati Uniti sostengono una pace "giusta e duratura" per l'Ucraina e hanno affermato che il sostegno degli Stati Uniti continuerà indipendentemente dalla politica interna. "Intendiamo garantire pienamente che le risorse siano disponibili come necessario e che otterremo voti da entrambe le parti affinché ciò accada", ha detto durante un briefing. Da parte sua il diplomatico statunitense Alexander Vershbow, che in passato è stato ambasciatore degli Stati Uniti in Russia e vice segretario generale della Nato, ha affermato che gli Stati Uniti non possono permettersi di essere completamente "agnostici" su come e quando la guerra sarà conclusa, dato l'interesse degli Stati Uniti nel garantire la sicurezza europea e scoraggiare un'ulteriore aggressione del Cremlino oltre i confini della Russia. "Se le condizioni diventano più propizie per i negoziati, non credo che l'amministrazione sarà passiva", ha detto Vershbow. "Ma alla fine sono gli ucraini a combattere, quindi dobbiamo stare attenti a non metterlo in dubbio". (Was)