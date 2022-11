© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo al mattino sereno o poco nuvoloso per il passaggio di nubi alte e sottili; nel pomeriggio velature più diffuse sulla regione e a tratti compatte, inizialmente su Alpi e settori orientali, in serata anche ad ovest della Lombardia. Precipitazioni assenti. Temperature in lieve ed ulteriore calo, più marcato nei valori minimi. In pianura minime comprese tra 2°C e 7°C, massime tra 14°C e 18°C. (Rem)